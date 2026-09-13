Нова тревога за личните данни! WiFi разпознава хора с почти пълна точност
Учени от Германия предупреждават, че масовите безжични мрежи могат да се превърнат в инфраструктура за скрито наблюдение
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Учени от Германия предупреждават, че масовите безжични мрежи могат да се превърнат в инфраструктура за скрито наблюдение
София. Правителството отпусна 40 000 лв. за доизграждане на WiFi мрежата в сградата на Националния дворец на културата (НДК). Парите ще бъдат предос...