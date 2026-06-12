Whitesnake с важно съобщение на 25 февруари (ВИДЕО)
Мидълзбро. Легендите от Whitesnake пуснаха кратко видео за 25 февруари, когато се очаква от бандата да обявят подробности около новия студиен албум....
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Мидълзбро. Легендите от Whitesnake пуснаха кратко видео за 25 февруари, когато се очаква от бандата да обявят подробности около новия студиен албум....