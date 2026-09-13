Студ и сняг във "Възвишение"
Студ и сняг бяха десертът на първия снимачен период на "Възвишение" по култовия според някои роман на Милен Русков.Eкипът на продукцията е бил закотве...
Следете всички новини, анализи и коментари за Възвишение. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Студ и сняг бяха десертът на първия снимачен период на "Възвишение" по култовия според някои роман на Милен Русков.Eкипът на продукцията е бил закотве...
Снимките започват през януари 2016 г. Добил сериозна популярност, романът „Възвишение" на Милен Русков ще оживее на голям екран. Игралният филм ще бъ...
Писателят Милен Русков заряза София. Авторът на романа "Възвишение" сподели новината в профила си във Фейсбук. "Преместих се да поживея малко в Пловд...
Брюксел. Родният писател Милен Русков бе отличен с Европейската награда за литература за 2014 година в Брюксел. Признанието е за романа му "Възвишение...
Как достойни хора вземат чудовищни решения е темата на новия ми роман, казва авторът на "Възвишение" Революционерите на Милен Русков - Гичо и Асенчо...
Мърморим много, но съдбата винаги е била на наша страна Романът "Възвишение" на Милен Русков, посветен на епохата на Възраждането, наскоро бе номинир...
Българският писател Милен Русков е сред носителите на Наградата на ЕС за литература за 2014 г за романа си "Възвишение", предаде БГНЕС. Имената на по...
Писателят Милен Русков ще представи книгата си „Възвишение" на 30 юни, понеделник, от 17:30 часа в залата на читалището в Разлог. Ден по-рано, неделя,...
Благоевград. Постановката на режисьора Иван Добчев „Възвишение" препълни голямата зала на Драматичен театър „Никола Вапцаров" в Благоевград. Спектакъ...
Кръстанов и Асен са звездите в пловдивския спектакъл "Възвишение"
Пловдив. След 30 години антракт Иван Добчев се завърна в пловдивския театър със спектакъла "Възвишение" по Милен Русков. Книгата е определяна като "бъ...