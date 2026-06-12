ЕК възобновява плащанията по ОП „Регионално развитие"
Европейската комисия уведоми България, че плащанията от ЕС по оперативна програма „Регионално развитие" за програмния период 2007—2013 г. вече могат д...
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Европейската комисия уведоми България, че плащанията от ЕС по оперативна програма „Регионално развитие" за програмния период 2007—2013 г. вече могат д...