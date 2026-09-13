ДПС - Ново начало се срещнаха с жители на "Възрожденци"
Това съобщиха от областния предизборен щаб
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Това съобщиха от областния предизборен щаб
За учителите у нас се говори два пъти в годината - на 15 септември и 24 май. С патос. През останалото време те са невидими. Поне докато ги има - да за...
Изключително признателна съм за възможността да говоря за родолюбие в исторически храм като църквата „Св. Никола" в град Елена, съхранила спомена за Б...