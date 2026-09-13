Откриха взривни вещества и боеприпаси в бидон
Бидонът бил закопан в земята в землището на село Пенево
Следете всички новини, анализи и коментари за Взривни Вещества. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бидонът бил закопан в земята в землището на село Пенево
Взривовете са всекидневие в Бенгази
Велико Търново. 20 пресовки амонит с детониращ шнур и още куп незаконни боеприпаси бяха открити в наследствената къща на 57 годишен мъж в село Войнеж...