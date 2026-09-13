Наглост! Възрастни жени станаха обект на ало измама
Криминалистите апелират към гражданите да бъдат бдителни
Следете всички новини, анализи и коментари за Възрастни Жени. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Криминалистите апелират към гражданите да бъдат бдителни
Две възрастни жени, които бяха обявени за издирване, са намерени мъртви в местност край село Манолско Конаре, съобщи „Дарик". Телата са открити на 7-8...
Добрич. Три възрастни жени - на 63 години от Балчик, и две от Каварна на по 79 г. и 77 г. са станали жертви на телефонни измамници, действали по позна...
Ямбол. 30-годишен шофьор на Волво блъсна две възрастни жени в центъра на Ямбол. Пострадалите са настанени в областната болница, съобщиха от полицията...