Изненада с пенсиите. Ето къде са най-високи
Топ 5 на областите с най-високи пенсии се допълва от Варна и Стара Загора
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Топ 5 на областите с най-високи пенсии се допълва от Варна и Стара Загора
Половината население на планетата отива на избори
„Ислямска държава" е позволила взимането на органи от заложници, съобщава Reuters. Агенцията се позовава на документ от 31 януари 2015 година, който м...
Федералната миграционна служба на Русия ще монтира устройства за сканиране на пръстови отпечатъци на чужденци на всички гранични пунктове, пише в. "Из...