Въжената градина в Стара Загора отваря врати за посетители
Входът за съоръжението е напълно безплатен
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Входът за съоръжението е напълно безплатен
Атракционът ще отвори врати след приключване на планираните дейности
Атракционът започва да приема посетители от 1 март
Всички съоръжения във въжения парк в местността Бачиново, както и това, от което падна 7-годишно момиченце, са абсолютно изправни. Това съобщи на прес...
Въжената атракция „Коколандия" в благоевградския парк „Бачиново" ще е с удължено работно време заради големия интерес на деца и възрастни. Преди време...
Безопасността на хората е най-важна, заяви шефът на „Х – Клуб" Станимир Станимиров Пълноводната и мътна след поройните дъждове река Струма не попречи...
Бачиново. В новопостроения въжен парк „Коколандия" в местността Бачиново децата ще използват съоръженията само в присъствието на специално наети инстр...
Благоевград. Официалното откриване на въжен парк „Коколандия" в местността Бачиново ще бъде днес. Новото съоръжение ще бъде единствено по рода си в ре...