Ето кой взе статуетката за "Мениджър на годината"
Името му обяви президентът на Република България Румен Радев
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Името му обяви президентът на Република България Румен Радев
На мястото присъстват негово семейство и приятели
В столицата ДБ вземат 29 процента, ГЕРБ - 20 на сто
Мъж, въоръжен с огнестрелно оръжие, взе двама заложници в кафене, намиращо се в австралийския курорт Рай, южно от град Мелбърн. Драмата е започнала к...