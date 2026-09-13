България е 9-та на световното по въздушна китара
Победителят в надпреварата е американец
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Победителят в надпреварата е американец
Шампионът на България Жоро „Фотото" Николов пътува за Финландия
София. България вече е официален член на Световния шампионат по Въздушна китара (Air Guitar World Championships). Първото състезание от българския шам...