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Киев нанесе въздушен удар

Киев нанесе въздушен удар

Град Донецк, бастион на опълченците в Източна Украйна, бе подложен миналата нощ за първи път на обстрел от авиацията, съобщи АФП. Жертви няма. Ударите...

06 август | 21:35
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