Убиха лидера на ужасна терористична организация
Хадиджа е бил "безмилостно издирван" от "безстрашните бойци" на Вашингтон, написа Доналд Тръмп
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Хадиджа е бил "безмилостно издирван" от "безстрашните бойци" на Вашингтон, написа Доналд Тръмп
Израел не признава, че е извършил въздушния удар по иранска цел в Дамаск
Багдад. Американски изтребители нанесоха нова серия въздушни удари по позиции на джихадистката групировка "Ислямска държава" в Северен Ирак, съобщиха...
Град Донецк, бастион на опълченците в Източна Украйна, бе подложен миналата нощ за първи път на обстрел от авиацията, съобщи АФП. Жертви няма. Ударите...
Иран и "Хизбула" също отправиха предупреждение