Взаимните фондове не са само за богатите
Хората разбраха, че застраховката "Живот" също е изгоден начин за спестяване Имаме вече проекти за над 2 млн. лева по плана "Юнкер", казва Ани Ангело...
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Хората разбраха, че застраховката "Живот" също е изгоден начин за спестяване Имаме вече проекти за над 2 млн. лева по плана "Юнкер", казва Ани Ангело...
Малките взаимни фондове, чийто активи са паднали под 500 хил. лв., ще бъдат спасени. Това ще стане с промени в Закона за дейността на колективните инв...
Взаимните фондове ще продължат да набират популярност сред българите, които имат пари и търсят варианти за инвестирането им, каза председателят на Асо...