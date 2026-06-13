Специалности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”
1.„Морско право и индустрия“ Обучението по специалността се осъществява съвместно с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, с коо...
Следете всички новини, анализи и коментари за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
1.„Морско право и индустрия“ Обучението по специалността се осъществява съвместно с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, с коо...