Плесен съсипва ценни стенописи в катедрален храм
Плесен унищожава ценни стенописи в катедралния храм "Въведение Богородично" в Благоевград. Църквата, която миналата година отбеляза своята 170-годишни...
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Плесен унищожава ценни стенописи в катедралния храм "Въведение Богородично" в Благоевград. Църквата, която миналата година отбеляза своята 170-годишни...