Епидемия с антибиотиците у нас! Лекари зоват за намеса на властта
Искат строг контрол върху антибиотиците и по-добър надзор срещу вътреболничните инфекции
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Искат строг контрол върху антибиотиците и по-добър надзор срещу вътреболничните инфекции
Вътреболничните инфекции се проявяват около 2 седмици, след като те изпишат При вирус трябва да се пие най-рано след 3-4 дни, казва проф. Тодор Канта...