Цветан Гунев с второ обвинение
Прокуратурата повдигна второ обвинение на подуправителя на БНБ Цветан Гунев. То е за нарушение на служебните му задължения, съобщи БГНЕС. Адвокатите...
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Прокуратурата повдигна второ обвинение на подуправителя на БНБ Цветан Гунев. То е за нарушение на служебните му задължения, съобщи БГНЕС. Адвокатите...
Повдигат второ обвинение на ексминистъра
София. Точно на професионалния празник на полицая бившият вътрешен министър Цветан Цветанов е призован в столичното следствие. Днес се очаква да му...