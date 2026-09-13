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Шакира очаква второ бебе

Шакира очаква второ бебе

София. Певицата Шакира отново е бременна. Самата тя потвърди новината чрез профилите си в социалните мрежи Туитър И Фейсбук. "Да, очакваме второто си...

29 август | 10:08
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