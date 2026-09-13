Експлодирала граната рани мъж в Разлог
Около 10.45 ч. днес на телефон 112 е получен сигнал за експлозия на граната в склад за вторични суровини
Следете всички новини, анализи и коментари за Вторични Суровини. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Около 10.45 ч. днес на телефон 112 е получен сигнал за експлозия на граната в склад за вторични суровини
Кърджали. Полицаи задържаха снощи мъж, откраднал оградата на гробищния пак в село Загорско, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. В полицейското управление...
Благоевград. 6 са лицензираните площадки в Благоевград, които отговарят на новите законови изисквания за предаване на черни и цветни метали, обявиха о...
Пазарджик. Близо 300 соларни лампи получиха роми, които събраха и предадоха за рециклиране над 3000 пластмасови бутилки. Акцията е по пилотен проект н...
Ямбол. Мъж е прострелян от охранител при атака на роми върху базата "Стралджа-Мараш", която точно преди година експлодира и уби трима работници. 20-го...