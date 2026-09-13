Паника! Двоен трус удари опасен сеизмичен район в Турция
Няма данни за щети
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Няма данни за щети
Епицентърът е на около 8 км североизточно от град Неон-Карловаси
Земетресение с магнитуд 6,3 разтърси Еквадор.Това предаде Франс прес, цитирайки данни на Геофизичния институт на САЩ. Вторичният трус е усетен три дни...
Вторичен трус с магнитуд 5,7 по скалата на Рихтер е регистриран в Непал. Това показва информация на Европейския сеизмологичен център. По-рано бе усете...
Атина. Все още продължават вторичните трусове след силното земетресение в Егейско море, разлюляло Гърция, Турция и България вчера. Около 20 вторични...