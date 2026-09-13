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6,3 по Рихтер в Еквадор

6,3 по Рихтер в Еквадор

Земетресение с магнитуд 6,3 разтърси Еквадор.Това предаде Франс прес, цитирайки данни на Геофизичния институт на САЩ. Вторичният трус е усетен три дни...

20 април | 13:14
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