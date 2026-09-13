Депутати от Атака поемат за Виена в деня на вота
БСП прави всичко възможно за събиране на кворум в НС, твърди Станишев
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БСП прави всичко възможно за събиране на кворум в НС, твърди Станишев
София. Няма риск България да загуби евросредства. Внесеният от ГЕРБ вот на недоверие за регионалната политика е сбор от констатации, в които няма нищо...
Мотивите са същите като на първия