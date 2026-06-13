Слави с втори концерт на "Васил Левски"
Излъчват концерта от "Арена Армеец" през юни Слави Трифонов и Ку-Ку Бенд ще имат втори концерт. Това обяви водещият в своето предаване снощи. И уточн...
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Излъчват концерта от "Арена Армеец" през юни Слави Трифонов и Ку-Ку Бенд ще имат втори концерт. Това обяви водещият в своето предаване снощи. И уточн...