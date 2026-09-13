Втора матура за зрелостниците
Тя е по избираем предмет
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Тя е по избираем предмет
Осем ученици под карантина ще се явят на изпита днес
Вариант 1 се падна на абитуриентите. Той бе изтеглен в 7.00 ч. в сградата на Министерството на образованието и науката. Днес в цялата страна се прове...
Втората матура, която държат учениците в професионалните училища, ще бъде държавен изпит по професията, а не учебен предмет по избор, както досега. То...
Биологията е най-желана като втора матура, където учениците държат изпит върху предмет по избор, съобщи зам.-министърът на образованието Диян Стаматов...