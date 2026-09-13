Словото Божие отваря дверите на Царството небесно
Четвърта неделя след неделя подир Въздвижение - на светите отци от VII Вселенски събор
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Четвърта неделя след неделя подир Въздвижение - на светите отци от VII Вселенски събор
Руският патриарх със специално послание към участниците В неделя, когато според православния календар е рожденият ден на Църквата - Петдесетница, на...
Вселенски събор ще се свика през 2016 година, решиха главите на православните църкви на своята среща в Истанбул. Той ще се проведе в храма "Света Ирин...