Всичко за Връх Шипка

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Свалят охраната на връх Шипка

Свалят охраната на връх Шипка

Стара Загора. Стара Загора. Полицията сваля охраната на паметника на свободата на легендарния връх Шипка и целия мемориален комплекс около него. "От о...

07 август | 14:05
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