Лудогорец обеща успехи в Шампионската лига
Без излишни емоции и в свой стил, но напълно сериозно треньорът на "Лудогорец" Георги Дерменджиев обеща, че второто участие на отбора в груповия етап...
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Без излишни емоции и в свой стил, но напълно сериозно треньорът на "Лудогорец" Георги Дерменджиев обеща, че второто участие на отбора в груповия етап...
Неправилно лечение вади Мисиджан до април "Лудогорец" ще остане за 4 месеца без възлов защитник заради недопустима грешка на холандски лекари, оплакв...
"Удинезе" иска да привлече играча на "Лудогорец" Върджил Мисиджан, гръмна сайтът tuttoudinese.it. "Фриуланите" са толкова впечатлени от качествата на...
Разград. Звездата на "Лудогорец" Върджил Мисиджан плаче по приятелката си. Асът на шампионите написа в личния си профил в "Туитър", че тя му липсва мн...
"Лудогорец" взима копие на Гари Родригес от "Левски". Шампионът ни ще се подсили с холандското крило Върджил Мисиджан от "Вилем"". Според информацият...