Трета жертва на камиона-убиец от Върбишкия проход
Жертвите от камиона-убиец с берачи на див чесън от Върбица станаха три. Вчера е починала 49-годишната Янка Иванчева, която така и не дойде в съзнание,...
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Жертвите от камиона-убиец с берачи на див чесън от Върбица станаха три. Вчера е починала 49-годишната Янка Иванчева, която така и не дойде в съзнание,...
Две станаха жертвите на тежката катастрофа с камион, превозващ десетки хора във Върбишкия проход. Вчера в шуменската болница е починала 63-годишна жен...
Камионът, който е превозвал над 30 души и катастрофира във Върбишкия проход, като жена загина на място никога не е минавал технически преглед. Това съ...
София. Автобус с 23 пътници се е преобърнал в канавка във Върбишкия проход тази сутрин, съобщи bTV. Няма пострадали. Инцидентът е станал около 9,30 ч...