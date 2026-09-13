Екопътека крие множество водопади
Тук се намира и един от високите водопади в България
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Тук се намира и един от високите водопади в България
Във Врачанския Балкан
Хората се качват в Балкана, за да се порадват на красивата гледка
Семейство с 8-месечно бебе се изгуби във Врачанския Балкан. Малко преди 20 ч. снощи в пожарната е постъпил сигнал за изгубило се семейство от Полша. Н...
Кметът на Враца Калин Каменов и представители на сдружение "Лудогорие" представиха програмата за фолклорния събор през юни
За седма поредна година природен парк „Врачански Балкан" и природозащитен център „Натура" организират еднодневни летни излети край Враца. Походите се...
Рядко срещан вид гъба е открит във Врачанския балкан. Намерил я гъбарят Павел Неделев. Гъбата Дендроколибия е забелязана в гората над село Згориград....