Българи воюват срещу българи в Донбас
Опрощават кредити на нашенци, ако се запишат в армията Българи се бият срещу българи в Украйна. Едните са мобилизирани от украинската армия, а другит...
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Опрощават кредити на нашенци, ако се запишат в армията Българи се бият срещу българи в Украйна. Едните са мобилизирани от украинската армия, а другит...