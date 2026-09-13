Той я залял с горещ восък, тя не издържала и го намушкала
Приятелка разказа за ужаса, на който е била подложена жена
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Приятелка разказа за ужаса, на който е била подложена жена
Калина и Петър създадоха заместител на фолиото
София. Само за три месеца 5 тона свещи от восък са произведени в Синодалния производствен комплекс в квартал Илияници. Това съобщи директорът му Събот...