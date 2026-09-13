Volvo се отказа от милиарди, за да спаси милиони. Историята на една катарама, променила света
На 10 юли 1962 г. едно просто изобретение получава американски патент, а решението на Volvo да го сподели безплатно променя завинаги безопасността на...
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На 10 юли 1962 г. едно просто изобретение получава американски патент, а решението на Volvo да го сподели безплатно променя завинаги безопасността на...
Води битки с разходите
Причината е прекалено големия брой ранени или загинали заради висока скорост, проектът може да е тенденция, която да последват и други производители
Собствен център, в който ще се извършва обслужване, сервизиране и продажба на пълната гама товарни автомобили от марките "Volvo" и "Renault", ще изгра...
Хибридният кросоувър XC90 T8 Twin Engine на Polestar харчи само 2,1 л/100 км Компания Polestar - заводското тунинг ателие на Volvo, подобри съществен...
Всъдеходът има 4 отделни кресла, хладилник и йонизатор на въздуха Шведската компания Volvo показа най-луксозната си версия на всъдехода XC90 от второ...
Гьотеборг. Volvo обяви, че пуска продажбата на автомобили онлайн и възнамерява да инвестира повече в интернет рекламата. Това е част от промените в гл...
Автомобилът ще предотвратява удар отзад и катастрофа на кръстовище Сигурността на пътя и безопасността на хората винаги са били водещи за Volvo. Така...