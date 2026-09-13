13-годишният Марти, поразен от волтова дъга: Мамо, боря се!
Детето има нужда от много кръв, който има добро сърце нека да дари
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Детето има нужда от много кръв, който има добро сърце нека да дари
То бе поразено от волтова дъга, след като се качило върху вагон
Драмата стана в Угърчин
Инцидентът е станал в трафопост в Айтос
Трупът е открит на стълб за високо напрежение
То е с 56 % изгаряния по тялото и лекарите от клиниката по термични изгария в университетската болница "Св.Георги" в Пловдив втори ден се борят за жив...
Дете оцеля по чудо след като е било поразено от волтова дъга. Инцидентът е станал на обезопасен жп надлез в град Белослав, съобщава Нова тв. 12-годиш...
Момичето, ударено от волтова дъга, се нуждае от кръв. 16-годишната Марияна от Димитровград е настанена в Клиниката по пластично-възстановителна и ест...
Момче от Пловдив е с опасност за живота, след като се опита да си направи селфи върху локомотив, но попадна под волтова дъга. 14-годишният Добрин Добр...
Ихтиман. Най-вероятната причина за инцидента в подстанция в Ихтиман е възникнала волтова дъга, при отстраняване на авария, съобщи бТВ. На място загина...