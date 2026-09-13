Мартин Петров с уникално признание в Германия
Феновете на Волфсбург определиха врачанина за крило №1 в историята на клуба
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Феновете на Волфсбург определиха врачанина за крило №1 в историята на клуба
СНИМКА: UEFA Champions League
Два от полуфиналистите в Шампионската лига ще бъдат определени днес. Тази вечер от 21,45 един срещу друг излизат "Манчестър Сити" - ПСЖ и "Реал" Мадри...
Отборът на "Реал" (Мадрид) се класира на четвъртфинал в Шампионската лига, след като успя да победи "Рома" с 2:0 на "Сантяго Бернабеу". В първия мач м...
"Манчестър Юнайтед" трябва да докаже, че заслужава своето място във фазата на директните елиминации в Шампионската лига и да победи "Волфсбург" в ключ...
"Байерн" (Мюнхен) продължава със страхотното си представяне през сезона, като този път на пътя на "баварците" застана носителят на Купата на Германия....
Английският вицешампион "Манчестър Сити" продължава да настоява за привличането на Кевин де Бройне. "Гражданите" са изпратили официална оферта в разме...
"Волфсбург" ще се изправи срещу "Борусия" Дортмунд във финала за Купата на Германия на 30 май. "Вълците", които са на 2-о място в Първа Бундеслига, п...
"Наполи" победи с 4:1 "Волфсбург" в Германия в първи 1/4-финален мач от Лига Европа. Така футболистите на италианския тим поднесоха най-добрия подарък...
Трагедия! Така светът описа ужасяващия инцидент с един от най-обещаващите млади халфове. Белгиецът Жуниор Маланда си отиде само на 20 години след тежк...
По всичко личи, де Де Бруин не попада в плановете на Жозе Моуриньо