Тежък удар за собствениците на тези автомобили
Какво следва?
Следете всички новини, анализи и коментари за Волан. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво следва?
На клип в социалните мрежи, се вижда как тя го гали, докато кара
По думите му е безспорно, че тази конструкция е странна
От полицията уточниха, че по случая е направена преписка
Съобщава се за два случая с дефекти
След гонка с полицията Йовелина е просната по очи и арестувана
Мъртво пиян шофьор бе заловен зад волана на Опел корса в сливенското село Бяла. В 18 часа на 18 август 39-годишният водач е спрян за проверка, която п...
Има една особена порода български шофьори - недосегаемите дървосекачи. Те сядат зад волана (или се домогват до него чрез лазене, набиране и разни дру...
Шофьори с отнети книжки в Пиринския край масово пак сядат зад волана и нарушават закона. Само за последния месец са регистрирани десетки такива случаи...
Изправят пред съда в Пиринско четирима рецидивисти зад волана. В качеството им на обвиняеми са привлечени в понеделник 39-годишният Р.Р. от гърменскот...
Добрич. Патрул, спрял за проверка "Рено" малко след 4 часа сутринта по улица в Добрич в понеделник, е установила в автомобила крадени вещи от жилище в...
София. Младите шофьори със стаж до 6 месеца да карат само по светло, а след 22 ч. да оставят ключовете от автомобила вкъщи. Това гласи една от промени...