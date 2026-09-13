Откриват паметник на Кара Кольо в Тополовград
Автор на единствения по рода си в България монумент на легендарния войвода е тополовградският скулптор Христо Дюлгеров.
Следете всички новини, анализи и коментари за Войвода. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Автор на единствения по рода си в България монумент на легендарния войвода е тополовградският скулптор Христо Дюлгеров.
Бой с тояги чакал палавите жени по заповед на Андон Златков Били са красиви, но не и шавливи, по-скоро Дончо е бил прекален моралист, твърди народния...
Паметна плоча на революционера Аргир Манасиев ще има в Благоевград. Тя се намира в градинката до Пето СОУ „Георги Измирлиев". Церемонията по откриване...
София. "Ако знаех, че за мене ще се кажат толкова хубави неща, щях да докарам и жена ми". С тези думи директорът на НИМ проф. Божидар Димитров, облече...
Стара Загора. В навечерието на Деня на народните будители - 1 ноември, на една емоционална среща ня старозагорци с доайенът на българската общност в с...