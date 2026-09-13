Собственикът на отвлечения кораб с българи свързан с Варна
Плавателният съд е собственост на британска компания, част от която се притежава от един от най-богатите израелци
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Плавателният съд е собственост на британска компания, част от която се притежава от един от най-богатите израелци
Морската Алма Матер даде почетния си знак на известната режисьорка и племенница на поета –патрон Варна. Известната режисьорка Мая Вапцарова просълзи...
Търсят си класните стаи и броят звездите във Варна