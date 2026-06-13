Избраха шеф на военните прокурори в София
Петър Димов има над 20 години юридически стаж, от които над 19 години във Военно-окръжната прокуратура в София
Следете всички новини, анализи и коментари за Военно-Окръжна Прокуратура. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Петър Димов има над 20 години юридически стаж, от които над 19 години във Военно-окръжната прокуратура в София
Организирана престъпна група, специализирана в извършването на кражби на различни марки скъпи автомобили на територията на цялата страна, разбира от В...