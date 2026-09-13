Стряскащо военно решение в Турция!
Идва огромен проект за танкове
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Идва огромен проект за танкове
То ще продължи до края на май
Отцепват пространството между Карталборун и Калиакра, както и линията, отстояща на 100 км от бреговата ивица
Шефът на военното разузнаване е подал оставка. Новината бе съобщена от самият Йордан Бакалов в ефира на БНТ. Промените в Закона за служба „Военна инф...