Предстои голям брой водоеми в Белгия да затворят. Причината
Същестуват 23 забрани
Следете всички новини, анализи и коментари за Водоеми. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Същестуват 23 забрани
До 1 юни тази година нещастните случаи във водоемите на страната и морето са общо 20
Къпането във водоеми в община Сатовча ще бъде санкционирано. Заповедта е на общинския кмет Арбен Мименов и е във връзка с настъпването на летния сезон...
Излезе проектът за целогодишната забрана за риболов във водоемите в България. И през тази година се продължава практиката за определяне на водоеми, ко...
Кметът на община Сатовча Арбен Мименов забрани със своя заповед къпането на неразрешени за това места. Разпореждането му е заради настъпването на летн...
Стара Загора. Да се забранят лова на пернати и риболова в открити басейни в Старозагорско, като езера и язовири. Това реши на днешното си заседание об...
Варна. Деретата в Добруджа масово са изорани в ниви и засадени. Естествена форма за оттичане на водите при проливни дъждове е почти заличена, каза шеф...
Губим около 22 млн. евро по Оперативна програма „Околна среда" София. 500 хиляди лева ще бъдат отпуснати на „Напоителни системи" за да изведат времен...
Стара Загора. За гарантиране сигурността и живота на населението в Старозгорско областният управител Георги Ранов забрани достъпа на хора до реките и...
След проверка на рисковите водни обекти в страната са образувани 4 преписки заради данни за извършени длъжностни престъпления, съобщиха от пресслужбат...
Специалистите очакват, че заради големите наводнения тази година в някои райони на страната вероятно ще се наложи промяна в нормативната уредба, свърз...
Кърджали. Пет са потенциално опасните водоеми на територията на община Кърджали. Те са съсредоточени в землищата на селата Мургово, Висока поляна, Нев...
София. Потенциално опасните водоеми в България са 700. Това обяви директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" главен к...
София. Броят на опасните водоеми се увеличава, а пари за спешни ремонти няма. Близо 70 язовира са в предаварийно състояние, от които повечето са общ...
Броят на язовирите в предаварийно състояние нараства през 2013 г., като са констатирани проблеми в 68 язовира. Това съобщи министърът на околната сред...
Хасково. Да се изготви Национална програма от експертна комисия за почистване и корекция на коритата на реките с национално значение, каквито са „Мари...
Хасково. Проводимостта на речните корита, състоянието на мостовете и дигите са обект на проверка в хасковски регион, съобщиха от областната администра...