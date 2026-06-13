Обучиха 160 ученици по водноспасителен минимум
Преди настъпване на плувния сезон ОС на БЧК Кърджали стартира обучения по водноспасителен минимум за деца. Целта на тези обучения е да се намали и пре...
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Преди настъпване на плувния сезон ОС на БЧК Кърджали стартира обучения по водноспасителен минимум за деца. Целта на тези обучения е да се намали и пре...