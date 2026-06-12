1000 без дом заради цъкащи язовири (ОБЗОР)
Цъкащ водем над Одринци не е изпускан 30 години, Бойко прати министри спешно Близо 1000 души в цялата страна напуснаха домовете си заради преливащи я...
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Цъкащ водем над Одринци не е изпускан 30 години, Бойко прати министри спешно Близо 1000 души в цялата страна напуснаха домовете си заради преливащи я...