Сменят калпави помпи след бунт на село заради безводие
Протести на жители на петричкото село Кърналово заради безводие разкриха калпаво изпълнение на проект. Вече три месеца едно от най-големите селища в р...
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Протести на жители на петричкото село Кърналово заради безводие разкриха калпаво изпълнение на проект. Вече три месеца едно от най-големите селища в р...
Местните хора искат проверка на монтираните нови помпи Вече три месеца едно от най-големите петрички села – Кърналово, страда от недостиг на вода. Не...
Отменена е забраната за ползване на водата за пиене и готвене в Момчилград и селата Багрянка, Чуково и Соколино. Резултатите от взетите проби вече съо...