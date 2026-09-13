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Баби търсят внучета назаем

Баби търсят внучета назаем

Габрово. Баби в Габровско търсят внучета назаем за няколко дни през лятото. Уникалната идея за връщане към родното село се развива успешно в село Нова...

22 юли | 16:37
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