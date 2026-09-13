Моника и Краси се редуват да спят при баба и дядо
Тримесечните Михаил и Калоян - наследниците с царски имена на доц. Милен Михов
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Тримесечните Михаил и Калоян - наследниците с царски имена на доц. Милен Михов
Ревнив мъж от Сливен нападна жена си с нож пред очите на две малки внучета. 57-годишната Донка е настанена в реанимацията на областната болница. Тя е...
Инициативата на Габрово се разраства с повече "баби под наем" Шест села чакат "внучета назаем". Децата ще бъдат посрещнати от "баби под наем". Инициа...
Бургас. Изключен GSM "отвлече" баба и три деца в Созопол. Липсата на връзка с възрастната жена и внуците й паникьоса не само родителите, но и полицият...
Габрово. Баби в Габровско търсят внучета назаем за няколко дни през лятото. Уникалната идея за връщане към родното село се развива успешно в село Нова...
Елена Димитрова броила 3 лв. за сувенир със снимка на децата