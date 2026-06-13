Fibank премахна таксата за вноска в лева по депозити и спестовни сметки на гражданите
До 31 декември 2025 г., Fibank (Първа инвестиционна банка) освобождава своите клиенти - физически лица от такса за внасяне в левове на каса по депоз...
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До 31 декември 2025 г., Fibank (Първа инвестиционна банка) освобождава своите клиенти - физически лица от такса за внасяне в левове на каса по депоз...