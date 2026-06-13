Гешев:Политици да не дават акъл на прокуратурата/ОБНОВЕНА/
Няма да допусна да бъдем замесвани в дребни политически или бизнес игрички. Никой не може да казва на прокуратурата какво да прави и какво не, отсече...
Следете всички новини, анализи и коментари за Вмешаталество. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Няма да допусна да бъдем замесвани в дребни политически или бизнес игрички. Никой не може да казва на прокуратурата какво да прави и какво не, отсече...