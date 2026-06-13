Укрепват вълнолома на морската столица
1,2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в укрепването и реконструкцията на Варненския вълнолом. Това съобщи генералният директор на ДП "Пристанищна инфрастр...
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1,2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в укрепването и реконструкцията на Варненския вълнолом. Това съобщи генералният директор на ДП "Пристанищна инфрастр...