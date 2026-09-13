Нова атракция в центъра на София! Радва малки и големи
Те ще се движат в периода от 16 декември до 4 януари
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Те ще се движат в периода от 16 декември до 4 януари
Юристът от "Промяната" изненада с хобито си
„Изпитанията на системите на новата метростанция „Витоша" до ул."Сребърна" вече са започнали, изпробват се влакчетата без пътници". Това съобщи кметът...