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Вигенин иска влак до Скопие

Вигенин иска влак до Скопие

София/ Скопие/ Брюксел. Външните министри на България и Македония са поискали он Брйксел подкрепа за изграждането на високоскоростна жп – отсечка межд...

24 февруари | 10:30
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