Железницата на коприната! Влак стрела между България и Турция
Страната ни става част от мега проекта за връзката на Турция с Европа
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Страната ни става част от мега проекта за връзката на Турция с Европа
Турция ще прави линия за влак стрела до България. Това обяви транспортният министър Лютви Елван, цитиран от в. "Дейли сабах". Влакът ще бъде свързан с...
София/ Скопие/ Брюксел. Външните министри на България и Македония са поискали он Брйксел подкрепа за изграждането на високоскоростна жп – отсечка межд...
Най-малко четирима души са загинали
Мадрид. Първият високоскоростен влак Париж - Барселона ще потегли на 15 декември, съобщиха след среща в Мадрид френският президент Франсоа Оланд и исп...