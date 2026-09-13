Владо Гаджев ще рита в Хебър
Бившият играч на Левски подписа до края на сезона
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Бившият играч на Левски подписа до края на сезона
Владо Гаджев разкрива големия музикант в 6 части
Пловдив. Сега им е паднало на някои хора да ни атакуват отвън, резултатите ни обаче са такива, че трябва да преглътнем помията, обяви халфът на "Левск...
София. Националът Владо Гаджев има реални оферти и този път ще напусне "Левски". Това даде да се разбере мениджърът му Емо Данчев пред "Канал 3". "Им...