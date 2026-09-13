Всичко за Владо Даверов

Следете всички новини, анализи и коментари за Владо Даверов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно Крими
Даверов: Не съм бил пребит

Даверов: Не съм бил пребит

София. „Добре съм, не съм бил пребит, имаше опит за нападение, не знам откъде дойде тази дивотия". Това каза писателят Владо Даверов пред Нова тв. Той...

20 ноември | 10:29
0 коментара
8959