Отиде си легендарен писател и сценарист
Владо Даверов е издъхнал след кратко боледуване
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Владо Даверов е издъхнал след кратко боледуване
София. „Добре съм, не съм бил пребит, имаше опит за нападение, не знам откъде дойде тази дивотия". Това каза писателят Владо Даверов пред Нова тв. Той...
Сценаристът ще дописва последната си книга в Белгия
София. Писателят Владо Даверов е бил пребит в сряда вечерта пред дома му в столичния квартал "Люлин". Трима неизвестни лица са го нападнали пред очите...